Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов озвучил 24 Каналу мнение, что задачей Дональда Трампа было продемонстрировать, что он может задержать кого угодно. Для США появилось окно возможностей.

Какая задача Трампа?

Юрий Богданов отметил, что американцы добились прежде всего эффективных ударов. Они парализовали военный ответ. Во время этой операции не пострадал ни один американский военный. Была определенная договоренность, что им удастся сделать это быстро, и военные не будут противодействовать. Или была уверенность, что этого не будет, было окно возможностей.

Очевидно, это готовилось очень давно. Вопрос, удалось ли обеспечить это окно возможностей. Далее оно было реализовано. Мы видим очень ограниченные силы. Там были ограниченные воздушные удары, вертолеты, американский спецназ, который очень профессионально работал над захватом Мадуро. Думаю, именно в этом и была задача Трампа – продемонстрировать, что он может взять кого угодно,

– сказал он.

Задержание Мадуро является тревожным сигналом для России. Это свидетельствует о том, что Владимир Путин также может нервничать. Потому что кремлевский диктатор не настолько неуязвим, как думают россияне.

Что происходит в Венесуэле?