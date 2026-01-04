Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов озвучил 24 Каналу мнение, что задачей Дональда Трампа было продемонстрировать, что он может задержать кого угодно. Для США появилось окно возможностей.
Какая задача Трампа?
Юрий Богданов отметил, что американцы добились прежде всего эффективных ударов. Они парализовали военный ответ. Во время этой операции не пострадал ни один американский военный. Была определенная договоренность, что им удастся сделать это быстро, и военные не будут противодействовать. Или была уверенность, что этого не будет, было окно возможностей.
Очевидно, это готовилось очень давно. Вопрос, удалось ли обеспечить это окно возможностей. Далее оно было реализовано. Мы видим очень ограниченные силы. Там были ограниченные воздушные удары, вертолеты, американский спецназ, который очень профессионально работал над захватом Мадуро. Думаю, именно в этом и была задача Трампа – продемонстрировать, что он может взять кого угодно,
– сказал он.
Задержание Мадуро является тревожным сигналом для России. Это свидетельствует о том, что Владимир Путин также может нервничать. Потому что кремлевский диктатор не настолько неуязвим, как думают россияне.
Что происходит в Венесуэле?
3 января в столице Венесуэлы прогремела серия взрывов. В Каракасе зафиксировали американские вертолеты. По сообщениям, прозвучало не менее 7 взрывов.
В результате президента Николаса Мадуро вместе с женой задержали и вывезли из страны. Ему и его жене Силии Флорес предъявили обвинения. В частности, в заговоре против Штатов, наркотерроризме и владении вооружением.
Дональд Трамп заявил, что США будут руководить Венесуэлой до смены власти. По его словам, он не хочет, чтобы власть в стране снова захватили незаконно и получилась такая же ситуация, что и с Мадуро. Также он заявил, что готов провести вторую волну военной операции в Венесуэле в случае необходимости. Однако по состоянию на сейчас необходимости нет.
Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил, кто может возглавить Венесуэлу после задержания Мадуро. Он заявил, что это может быть оппозиционный политик Эдмундо Гонсалес.