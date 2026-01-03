Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Як Трамп описав операцію із затримання Мадуро?

Дональд Трамп заявив, що операцію проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро планували провести ще чотири дні тому. Втім, за його словами, її довелося відкласти через негоду. "Погода має бути ідеальною", – наголосив Трамп.

Також президент США описав будинок Мадуро як добре укріплений об'єкт. За його словами, там були сталеві двері та захисний простір, обгороджений міцною сталлю по всьому периметру.

Американські військові, за словами Трампа, готувалися використовувати "потужні паяльні лампи", однак до цього не дійшло.

Ми не втратили жодного літака, все повернулося. Один гелікоптер був досить сильно пошкоджений, але ми його повернули,

– запевнив американський лідер.

Дональд Трамп також пояснив, що йдеться про війну, яка, мовляв, щороку забирає близько 300 тисяч життів. "Ми не втрачаємо так багато на війні", – резюмував він.

До чого призвело затримання Мадуро?