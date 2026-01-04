Дослідник Латинської Америки Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Іван Фечко в ефірі 24 Каналу пояснив, що для Росії це може стати ударом по її позиціях у Західній півкулі. Він наголосив, що наслідки можуть бути болючими, зокрема через фактор нафти, якого Кремль найбільше боїться.

Падіння режиму Мадуро вдарило по впливу Росії та Китаю

Події у Венесуелі стали ударом для Москви й Пекіна, бо Каракас був їхнім важливим майданчиком у Західній півкулі. Йдеться і про вплив поруч зі США, і про доступ до країни з найбільшими запасами нафти. Для Росії це ще й історія про пропаганду та різні формати співпраці з режимом Мадуро.

Для Росії і Китаю події, які відбулися, це був великий ляпас,

– сказав Фечко.

Публічно Москва і Пекін засудили дії США та намагаються винести тему на міжнародні майданчики, зокрема через Радбез ООН. Водночас реальних інструментів, щоб повернути ситуацію назад, у них майже немає, а шанс допомогти своєму союзнику вони втратили.

Реальних важелів впливу, щоб щось змінити, у них немає,

– зазначив Фечко.

Фечко пояснив, що ситуація для Росії виглядає гірше, ніж для Китаю, бо Москва робила ставку не стільки на економічну вигоду, скільки на геополітичну присутність і безпекові інструменти впливу. Саме ці можливості, за його словами, можуть бути поступово втрачені, якщо Венесуела піде шляхом демократичного транзиту і дистанціюється від старих союзників

Для Росії тут ситуація ще більш плачевна буде. Якщо вдасться провести демократичний транзит, для Росії це буде велика поразка,

– зауважив Фечко.

Росія вже програла момент, коли могла реально підтримати Мадуро, а тепер лише фіксує втрату можливостей. Географічна відстань і обмежені ресурси звузили її простір для дій. У результаті баланс у регіоні може зміститися не на користь Кремля.

Як венесуельська нафта може вдарити по російських доходах?

Фечко пояснив, що окремий ризик для Росії пов'язаний із нафтовим фактором. За його словами, енергетика Венесуели глибоко деградувала через націоналізацію і роки правління Мадуро, тому швидкого ефекту чекати не варто. Водночас Дональд Трамп уже говорив, що американські нафтові компанії готові інвестувати мільярди доларів у відновлення галузі, але для цього потрібні гарантії безпеки, поступове зняття санкцій і зрозумілі умови для інвесторів.

Це не буде швидкий ефект. Венесуела контролює 300 мільярдів барелів, це понад 20% світових запасів,

– пояснив Фечко.

Зараз її частка у світовому обігу невелика, але якщо інфраструктуру поступово відновлять, країна може повернутися до кола лідерів виробників. За оцінкою Фечка, це перспектива кількох років, а повноцінний ефект може розтягнутися на 5 – 10 років.

Це те, чого Росія найбільше боїться, бо падіння ціни на нафту дуже сильно б'є по її можливостях,

– сказав Фечко.

У такому сценарії, за його словами, зростання видобутку знизить ціни на світовому ринку. Падіння цін б'є по можливостях Путіна фінансувати війну і тримати економіку, яка значною мірою залежить від сировинних доходів. Це і є одна з причин, чому для Кремля події у Венесуелі можуть мати довгострокові наслідки.

