Исследователь Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская Призма" Иван Фечко в эфире 24 Канала объяснил, что для России это может стать ударом по ее позициям в Западном полушарии. Он отметил, что последствия могут быть болезненными, в частности из-за фактора нефти, которого Кремль больше всего боится.

Падение режима Мадуро ударило по влиянию России и Китая

События в Венесуэле стали ударом для Москвы и Пекина, потому что Каракас был их важной площадкой в Западном полушарии. Речь идет и о влиянии рядом с США, и о доступе к стране с крупнейшими запасами нефти. Для России это еще и история о пропаганде и различных форматах сотрудничества с режимом Мадуро.

Для России и Китая события, которые произошли, это была большая пощечина,

– сказал Фечко.

Публично Москва и Пекин осудили действия США и пытаются вынести тему на международные площадки, в частности через Совбез ООН. В то же время реальных инструментов, чтобы вернуть ситуацию назад, у них почти нет, а шанс помочь своему союзнику они потеряли.

Реальных рычагов влияния, чтобы что-то изменить, у них нет,

– отметил Фечко.

Фечко объяснил, что ситуация для России выглядит хуже, чем для Китая, потому что Москва делала ставку не столько на экономическую выгоду, сколько на геополитическое присутствие и инструменты влияния на безопасность. Именно эти возможности, по его словам, могут быть постепенно утрачены, если Венесуэла пойдет по пути демократического транзита и дистанцируется от старых союзников

Для России здесь ситуация еще более плачевная будет. Если удастся провести демократический транзит, для России это будет большое поражение,

– заметил Фечко.

Россия уже проиграла момент, когда могла реально поддержать Мадуро, а теперь только фиксирует потерю возможностей. Географическое расстояние и ограниченные ресурсы сузили ее пространство для действий. В результате баланс в регионе может сместиться не в пользу Кремля.

Как венесуэльская нефть может ударить по российским доходам?

Фечко объяснил, что отдельный риск для России связан с нефтяным фактором. По его словам, энергетика Венесуэлы глубоко деградировала из-за национализации и лет правления Мадуро, поэтому быстрого эффекта ждать не стоит. В то же время Дональд Трамп уже говорил, что американские нефтяные компании готовы инвестировать миллиарды долларов в восстановление отрасли, но для этого нужны гарантии безопасности, постепенное снятие санкций и понятные условия для инвесторов.

Это не будет быстрый эффект. Венесуэла контролирует 300 миллиардов баррелей, это более 20% мировых запасов,

– объяснил Фечко.

Сейчас ее доля в мировом обороте небольшая, но если инфраструктуру постепенно восстановят, страна может вернуться в круг лидеров производителей. По оценке Фечко, это перспектива нескольких лет, а полноценный эффект может растянуться на 5 – 10 лет.

Это то, чего Россия больше всего боится, потому что падение цены на нефть очень сильно бьет по ее возможностям,

– сказал Фечко.

В таком сценарии, по его словам, рост добычи снизит цены на мировом рынке. Падение цен бьет по возможностям Путина финансировать войну и держать экономику, которая в значительной степени зависит от сырьевых доходов. Это и есть одна из причин, почему для Кремля события в Венесуэле могут иметь долгосрочные последствия.

