Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Latin Times.
К теме Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа
Какая сейчас ситуация на границе Колумбии и Венесуэлы?
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его правительство развернуло "общественные силы" на границе с Венесуэлой после операции США в стране, которая завершилась захватом диктатора Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.
В публикации в социальных сетях Петр также сообщил, что Колумбия развернула "силы помощи" на случай "массового наплыва беженцев" из Венесуэлы.
Колумбия направила военных на границу с Венесуэлой / Видео с аккаунта @Globalsurv в соцсети Х
Колумбийское правительство отвергает эту агрессию против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки. Внутренние конфликты между народами разрешаются этими народами мирным путем. Это принцип самоопределения народов, который является основой системы ООН,
– написал Густаво Петро в соцсети Х.
Колумбийский лидер также призвал венесуэльский народ найти путь гражданского диалога и единства.
"Нет нации без суверенитета. Мир – это путь, а диалог между народами является основополагающим для национального единства", – отметил Петр.
Также на границе Колумбии с Венесуэлой заметили танки / Фото из аккаунта @NOELreports в соцсети Х
Президент Колумбии также заявил об обеспокоенности взрывами и необычной воздушной активностью в Венесуэле, предупредив о росте напряженности в регионе. Союзники Мадуро сообщили, что контроль в Каракасе сохраняется.
Кстати, политолог Олег Постернак озвучил в эфире 24 Канала мнение, что Эдмундо Гонсалес, победитель президентских выборов 2024 года, является лучшим кандидатом на пост президента Венесуэлы. По словам эксперта, Гонсалес – популярная политическая персона в Венесуэле, и он много сделал для защиты прав и свобод граждан этой страны.
Что происходит в Венесуэле после рейда США по Мадуро?
Верховный суд Венесуэлы постановил, что вице-президент страны Делси Родригес временно будет на посту главы Венесуэлы. Примечательно, что сама Родригес, по сути, является полной ставленницей Николаса Мадуро, а сейчас даже может находиться в России.
Самолет с задержанным Николасом Мадуро и его женой уже прибыл в Нью-Йорк 3 января. Суд над венесуэльским диктатором и его женой состоится не позднее вечера понедельника, 5 января.
Интересно, что госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Америка не воюет с Венесуэлой. При этом американский дипломат подчеркнул, что его страна ведет войну против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.