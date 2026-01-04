Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Latin Times.

Яка зараз ситуація на кордоні Колумбії та Венесуели?

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що його уряд розгорнув "громадські сили" на кордоні з Венесуелою після операції США в країні, яка завершилася захопленням диктатора Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес.

У публікації в соціальних мережах Петро також повідомив, що Колумбія розгорнула "сили допомоги" на випадок "масового напливу біженців" з Венесуели.

Колумбія направила військових на кордон із Венесуелою / Відео з акаунту @Globalsurv у соцмережі Х

BREAKING; COLOMBIA"S tanks and troops are moving to VENEZUELA border.



Colombia has deployed troops and armored vehicles to its border with Venezuela , in response to the U.S. military operation that reportedly captured Venezuelan President Nicolás Maduro.



This follows U.S.… pic.twitter.com/O0yywR0vCN — Global Surveillance (@Globalsurv) January 4, 2026

Колумбійський уряд відкидає цю агресію проти суверенітету Венесуели та Латинської Америки. Внутрішні конфлікти між народами розв'язуються цими народами мирним шляхом. Це принцип самовизначення народів, який є основою системи ООН,

– написав Густаво Петро в соцмережі Х.

Колумбійський лідер також закликав венесуельський народ знайти шлях громадянського діалогу та єдності.

"Немає нації без суверенітету. Мир – це шлях, а діалог між народами є основоположним для національної єдності", – зазначив Петро.

Також на кордоні Колумбії з Венесуелою помітили танки / Фото з акаунту @NOELreports у соцмережі Х

Meanwhile, Colombia has deployed troops and armored vehicles to its border with Venezuela following Washington’s announcement of temporary control over Venezuela and its oil infrastructure. pic.twitter.com/z3Xh09O3Rx — NOELREPORTS (@NOELreports) January 4, 2026

Президент Колумбії також заявив про занепокоєння вибухами та незвичною повітряною активністю у Венесуелі, попередивши про зростання напруженості в регіоні. Союзники Мадуро повідомили, що контроль у Каракасі зберігається.

До речі, політолог Олег Постернак озвучив в етері 24 Каналу думку, що Едмундо Гонсалес, переможець президентських виборів 2024 року, є найкращим кандидатом на посаду президента Венесуели. За словами експерта, Гонсалес – популярна політична персона у Венесуелі, і він багато зробив для захисту прав і свобод громадян цієї країни.

Що відбувається у Венесуелі після рейду США з Мадуро?