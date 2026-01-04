Політолог Олег Постернак озвучив 24 Каналу думку, що зміна режиму у Венесуелі турбує всіх і насамперед самих громадян цієї країни. Вони з радістю зустріли американську операцію в Каракасі та затримання Мадуро.

Чому не можна лишати при владі Родрігес?

Постернак розповів, що Венесуела зараз розраховує на зміну режиму та повний демонтаж усієї конструкції, вибудованої Мадуро. Вона висмоктувала нафтові ресурси, зловживала корупцією, наркотрафіком. Тому очікування венесуельців зараз – це повна зміна. Щодо віцепрезидентки Родрігес, вона є ставленницею Мадуро.

Там цілий клан Родрігесів. Її брат очолює парламент Венесуели. Тобто, фактично клан Мадуро та найближче його оточення зараз фактично лишається при владі. Найімовірніше реальної влади вони вже не мають. Із кожним днем вони її втрачають. Родрігес через верховний суд отримала рішення, що вона продовжує виконувати свої повноваження та є фактичною головою держави Венесуела,

– зазначив політолог.

Він продовжив, що режим Мадуро не визнавали ні Європа, ні США. Трамп на брифінгу 3 січня заявив, що мав розмову з Родрігес, і вона гарантує більш прискіпливе врахування думки американців у внутрішньополітичному житті Венесуели. Сама Родрігес уже зробила заяву, що вона вважає американської спецоперації незаконним і далі вважає Мадуро чинним президентом.

Кому варто передати владу у Венесуелі?

За словами політолога, є Едмундо Гонсалес. Це переможець президентських виборів Венесуели у 2024 році. Мадуро вкрав у нього перемогу. Макрон у своєму зверненні заявив, що визнає Гонсалеса законообраним президентом. Гонсалес – популярна політична персона у Венесуелі. Він багато зробив для захисту прав і свобод.

"Щодо Мачадо – це лауреатка нобелівської премії миру, відома своєю правозахисною активною діяльністю. Мачадо має певний моральний авторитет. Однак навряд Мачадо буде здатна, попри моральний шлейф і відому на весь світ упізнаваність, згуртувати все венесуельське суспільство. Тут потрібна людина, яка пройшла хоча б горнило легітимності", – зауважив Постернак.

На його думку, було б дуже корисно, щоб Рада безпеки ООН певною резолюцією визначила мандат для перехідного уряду. Постійні члени Ради безпеки ООН – Росія, Китай і Колумбія вже ініціюють на 5 січня розгляд цього питання. Вони будуть торпедувати будь-які ініціативи США щодо проведення виборів. Тож, Венесуелу чекає політична турбулентність і тут багато що буде залежати від згуртованості її опозиції.

