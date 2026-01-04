Професор з міжнародної безпеки Національного університету оборони США Пітер Єльцов в ефірі 24 Каналу пояснив, що це нова помітна тенденція року. Він наголосив, що Україні варто будувати мережу партнерств, яка не залежить від одного формату.

Чому на політику впливають не лише держави?

У 2025 році на міжнародну політику дедалі більше впливали не тільки уряди. З'являються гравці, які діють майже як окремі держави, бо мають гроші, технології та власну інфраструктуру. Як приклад Пітер Єльцов назвав Ілона Маска.

Ілон Маск виглядає як держава в державі,

– зазначив професор.

Він пояснив, що одна людина або корпорація за бажання може підтримати одну зі сторін у війні або впливати на рішення держав. Єльцов нагадав, що Маск був залучений через супутниковий інтернет Starlink у війні Росії проти України, і це показало масштаб приватного впливу. У результаті світ дедалі більше нагадує систему, де центр сили не завжди у столицях.

Складається враження, що повертається новий "середньовічний" світ,

– пояснив Єльцов.

Поряд із державами діятимуть великі корпорації та окремі особи, інколи сильніші за країни. Через це союзи можуть складатися швидше і гнучкіше, але передбачуваності стане менше.

Які союзи в Європі можуть посилитися навколо України?

Єльцов пояснив, що в Європі посилюватиметься роль партнерств, які тримаються не лише на великих форматах. Частина країн не відмовиться від України, тому двосторонні зв'язки можуть стати ще міцнішими. Він окремо згадав Польщу, країни Балтії та Скандинавію.

Можливо, буде більше двосторонніх відносин між Польщею і Україною, країнами Балтії і Україною, скандинавськими країнами і Україною,

– сказав професор.

Водночас він застеріг, що Європа може розділитися через політичні зміни у великих країнах. Він звернув увагу на Францію, де нинішня підтримка може залежати від результатів виборів у 2027 році. Німеччина, за його словами, наразі виглядає стабільнішою на кілька років уперед.

Якщо праві переможуть у Франції, це може все змінити, і підтримка може зупинитися,

– зазначив Єльцов.

У такій ситуації, за його словами, в Європі можуть складатися союзи навіть поза межами НАТО. Тому Україні важливо мати кілька опор і не триматися лише за один механізм підтримки.

На які партнерства Україні варто робити ставку поза Європою?

Паралельно з європейськими союзами Україні важливо розширювати коло партнерів і за межами континенту. Він згадав Канаду, де є велика і давня українська громада, а підтримка України має довгу традицію. На його думку, з такими країнами потрібно працювати системно, щоб зв'язки залишалися міцними незалежно від політичних змін у Європі.

Канада не відмовиться, вона буде допомагати Україні,

– сказав професор.

Він також зазначив, що Україні варто уважніше придивитися до можливих відносин із Південною Кореєю та Японією. За його словами, у цих держав немає добрих відносин із Росією, а Японія досі не має з Москвою мирного договору. Саме це відкриває можливості для зближення і для більш практичної співпраці.

Я б намагався уважніше розглянути потенційні відносини з Південною Кореєю і Японією,

– зазначив Єльцов.

Українські дипломати вже тісно працюють із цими країнами, а з часом зв'язки можуть стати ще ближчими. Такі партнерства допоможуть Україні мати ширшу мережу підтримки, навіть коли світові союзи стають менш передбачуваними.

