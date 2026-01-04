Американський журналіст, інфлюєнсер і волонтер Коррі Нієто в ефірі 24 Каналу розповів, що чув від колег, які першими потрапили в ці міста після звільнення. Він наголосив, що правду про події на окупованих територіях треба повторювати знову і знову.
Що розповіли журналісти після деокупації Бучі та Ірпеня?
Коррі Нієто пояснив, що добре знає Бучу та Ірпінь ще з довоєнних часів. Після звільнення цих міст він спирався на розповіді американського фотожурналіста, який працює в Україні з 2014 року. Той був серед перших, хто зайшов у Бучу та Ірпінь і описав побачене.
Тіла були усюди. Я бачив собаку, що йшла з рукою в пащі,
– переказав слова друга Нієто.
Він додав, що на вулицях були сліди боїв, а на дитячих майданчиках залишалися пробоїни, схожі на кульові. Під час зйомок до фотожурналіста підійшов місцевий мешканець і запропонував показати місце, де росіяни, за його словами, зганяли людей у підвали.
У підвалі всюди була кров і були загиблі люди,
– розповів Нієто.
За його словами, місцевий проводив по різних точках і пояснював, що бачив під час окупації. Він говорив про те, як росіяни розділяли людей і що відбувалося далі.
Тут вони збирали чоловіків і вбивали. А сюди забирали жінок і робили з ними все, що хотіли,
– переказав Нієто слова місцевого мешканця, які почув його друг фотожурналіст.
Нієто наголосив, що такі свідчення не є вигадкою і їх складно спростувати. Саме тому, на його думку, про злочини під час окупації потрібно говорити публічно, особливо для тих, хто не може приїхати в Україну ьа побачити все на власні очі.
Правду про злочини Росії важко донести до світу
Нієто наголосив, що історії з Бучі та Ірпеня важливі ще й тому, що їх досі намагаються поставити під сумнів. Російські пропагандисти повторюють, що злочинів не було, а людям за кордоном складно перевірити це без поїздки в Україну.
Про це мало повідомляють, бо журналісти не можуть туди поїхати та зафіксувати правду,
– зазначив журналіст.
Через це інформаційний вакуум заповнюють фейки та заперечення, а людям за межами України легше повірити в "альтернативні версії". Саме тому, за його словами, правду треба повторювати та пояснювати, навіть коли це важко слухати.
Це реальність. Це дуже сумно,
– сказав журналіст.
Він додав, що після такого досвіду стосунки між Україною та Росією вже не можуть бути такими, як раніше. Подібні злочини можуть відбуватися і на інших окупованих територіях, але про них знають менше через брак доступу журналістів.
Історія Коррі Нієто, волонтера із США який переїхав до України:
- Коррі Нієто приїхав до України у 2015 році після подорожей США та Європою. До цього він жив у Лос-Анджелесі, подорожував мотоциклом і через знайомства з європейцями та українцями вирішив приїхати в Україну, де спершу волонтерив у родині та допомагав з вивченням англійської в селі неподалік Києва.
- Згодом американець залишився в Україні надовше: почав викладати англійську в приватній школі, працював учителем близько двох років, а у 2017 році перейшов у сферу IT та обіймав посаду керівника продажів в аутсорсинговій компанії.
- Після початку війни Коррі Нієто перейшов у медіа й волонтерську діяльність, оскільки його соціальні мережі почали швидко зростати. Він пояснив, що залишився в Україні через людей, їхню щирість і відкритість, а також бажання бути частиною боротьби й розповідати світу правду про війну.