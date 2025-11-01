Про результати розслідування інформує 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України та Нацполіцію.

Кого каратимуть за злочини в Бучі?

За даними правоохоронців, підозрюваними виявилися військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Збройних сил Росії.

Важливо! Саме цей підрозділ діяв у районі вулиць Івана Франка, Максима Рильського та Набережної в Бучі Київської області, де російські солдати стратили щонайменше 17 цивільних.

Серед встановлених злочинців – командир взводу, двоє старших сержантів, старший солдат і стрілець-оператор. За даними слідства, вони розстрілювали жителів просто біля їхніх домівок, катували, погрожували іншим мирним мешканцям і намагалися приховати злочини, спалюючи тіла вбитих.

Зокрема йдеться про таких військових армії країни-агресорки:

Лейтенант Кім Юрій Володимирович 1997 року народження;

Рядовий Мєшалкін Євгеній Євгенійович 2001 року народження;

Старший сержант Павлов Анатолій Валерійович 1990 року народження ;

Старший сержант Гасангулієв Шаміль Фархадович;

Старший солдат Крєтінін Павло Васильович 1985 року народження.

Під час окупації російські військові заходили у двори, виганяли людей на вулицю, а тих, хто виходив із підвалів після обстрілів чи намагався допомогти сусідам, розстрілювали без попередження.

Серед жертв були чоловіки, жінки й літні пари, які проживали в цих будинках десятиліттями. Їхні тіла залишалися просто неба – окупанти забороняли ховати загиблих.

Після звільнення міста слідчі провели масштабну роботу, здійснили сотні оглядів, допитів свідків, експертиз та слідчих експериментів. Під час ексгумацій вдалося знайти кулі, які належали зброї військових 234-го полку, а завдяки свідченням очевидців, фото- і відеодоказам вдалося відтворити повну картину подій.

Воєнна розвідка допомогла ідентифікувати підозрюваних та зібрати їхні персональні дані. Відомо, що всі вони є кадровими військовими 76-ї десантно-штурмової дивізії Росії, базованої у Пскові.

За кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата,

– підкреслили в ГУР.

Що відомо про інші воєнні злочини окупантів?