Руслан Кравченко назвав це "історичною подією для правосуддя". Про це інформує 24 Канал з посиланням на Нацполіцію та Офіс генпрокурора.

Дивіться також Причетний до вбивств на Київщині: у Росії підірвали підполковника ОМОНу, – ГУР

Що відомо про передачу окупанта за тортури в Литву?

Вперше від початку повномасштабної війни Україна передала Литві російського військового для кримінального переслідування за воєнні злочини.

За даними правоохоронців, йдеться про старшого матроса військової поліції ЗС Росії. Його українські захисники взяли в полон поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку.

Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом з іншими військовими свого підрозділу. Однією з його жертв був громадянин Литви,

– додав генпрокурор Кравченко.

Затримання російського ката: дивіться відео поліції

Вільнюський окружний суд 30 жовтня за клопотанням литовських прокурорів взяв підозрюваного під варту на три місяці.

Там російському військовому інкримінують катування, незаконне позбавлення волі та порушення Женевських конвенцій. За скоєне окупанту може загрожувати довічне ув'язнення.

Останні воєнні злочини Росії