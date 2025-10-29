Про це пише 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

Дивіться також Ліквідація окупанта Марзоєва, сина російського генерала: ГУР показало ексклюзивне відео

Як ліквідували окупанта Веніаміна Мазжеріна?

Підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині вдалося підірвати, коли він їхав у автомобілі. Фахівці дистанційно спричинили вибух, внаслідок чого машина загорілася просто в русі.

Перед операцією воєнна розвідка встановила осіб, причетних до злочинів на території України, зокрема до масових убивств у Бучі. Одним з них був підполковник поліції Мазжерін, 1980 року народження. В Київській області в лютому – квітні 2022 року він воював у спецпідрозділі ОМОН "Оберег". На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій Офіс Генерального прокурора звинуватив його та інших росіян у порушенні законів та звичаїв війни.

Варто зазначити! ОМОН – це спеціальний підрозділ поліції в Росії, створений для боротьби з масовими заворушеннями, тероризмом і злочинністю, а також для забезпечення громадського порядку. Спецпризначенці брали участь у війні проти України, зокрема на окупованих територіях.

Розвідники спланували заходи, спрямовані на справедливе покарання вбивць.

Так Веніаміна Мазжеріна вистежили на території Росії. На одній з автодоріг Кемерівської області його авто помітили та підірвали. Окупант загинув.

У Росії ліквідували воєнного злочинця Веніаміна Мазжеріна: відео

У будь-якій країні світу такі люди, зрештою, понесуть заслужену кару,

– заявив начальник ГУР Кирило Буданов.

Росія втрачає військових: останні новини