Як ліквідували окупанта Веніаміна Мазжеріна?
Підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині вдалося підірвати, коли він їхав у автомобілі. Фахівці дистанційно спричинили вибух, внаслідок чого машина загорілася просто в русі.
Перед операцією воєнна розвідка встановила осіб, причетних до злочинів на території України, зокрема до масових убивств у Бучі. Одним з них був підполковник поліції Мазжерін, 1980 року народження. В Київській області в лютому – квітні 2022 року він воював у спецпідрозділі ОМОН "Оберег". На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій Офіс Генерального прокурора звинуватив його та інших росіян у порушенні законів та звичаїв війни.
Варто зазначити! ОМОН – це спеціальний підрозділ поліції в Росії, створений для боротьби з масовими заворушеннями, тероризмом і злочинністю, а також для забезпечення громадського порядку. Спецпризначенці брали участь у війні проти України, зокрема на окупованих територіях.
Розвідники спланували заходи, спрямовані на справедливе покарання вбивць.
Так Веніаміна Мазжеріна вистежили на території Росії. На одній з автодоріг Кемерівської області його авто помітили та підірвали. Окупант загинув.
У будь-якій країні світу такі люди, зрештою, понесуть заслужену кару,
– заявив начальник ГУР Кирило Буданов.
Українські Сили оборони за час повномасштабної війни ліквідували десятки офіцерів з елітних російських частин та розвідувального управління. Серед вбитих окупантів були представники підрозділів "Сенеж" та "Кубинка". Всього щонайменше 58 російських спецпризначенців загинули, воюючи проти України. Для Росії такі втрати коштують немало.
Росія днями втратила ударний вертоліт Ка-52 разом з екіпажем. Судно, ймовірно, збила російська протиповітряна оборона, сплутавши його з повітряною ціллю.
Українська розвідка спільно з Рухом визволення Кавказу ліквідувала військовослужбовців-десантників 247-го козачого полку в Ставрополі. Біля контрольно-пропускного пункту військової частини вдалося закласти вибухівку.