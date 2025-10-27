Про це поінформували в українській військовій розвідці, передає 24 Канал. Також є кадри результативного удару по окупантах.

Як знищили сина російського генерала?

Сталося це 15 жовтня 2025 року на Запорізькому напрямку. Так, бійці підрозділу БпЛА Департаменту активних дій ГУР Міноборони України проводили аеророзвідку поблизу села Плавні Василівського району.

Під час операції військовослужбовці виявили позицію російських операторів дронів.

Після отримання точних координат українські оборонці вдарили керованою авіабомбою, внаслідок чого вдалося знищити кількох окупантів.

Зауважте! Серед ліквідованих – лейтенант російської армії Василь Марзоєв, командир взводу 108-го парашутно-десантного полку 7-ї десантно-штурмової дивізії.

На відео, опублікованому ГУР, видно момент удару по позиціях ворога.

Відомо, що Василь Марзоєв був сином генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії, який причетний до воєнних злочинів проти мирного населення у Херсоні.

