Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР.

Що відомо про спецоперацію ГУР?

Внаслідок спецоперації кіберкорпусу ГУР МО провайдер "Оріон Телеком" зазнав збитків у 66 мільйонів рублів.

Як повідомляють джерела в ГУР, про це стало відомо із заяви до російської поліції, яку подав провайдер за результатами кібератаки.

Відповідно до інформації розвідки, атакований провайдер сам визнав власні збитки в розмірі 66 мільйонів рублів, а також визнав факт витоку персональних даних користувачів внаслідок операції ГУР МО.