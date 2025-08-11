Це великий надавач послуг інтернету та хостингу, який забезпечує понад 20 тисяч клієнтів, зокрема "Білайн", МГТС, 24тв та силові структури Росії. Про це повідомляють джерела 24 Каналу.

До теми Масштабна хакерська атака вдарила по московській залізниці

Які наслідки нової кібератаки ГУР у Росії?

За даними співрозмовників, унаслідок цієї кібератаки було виведено з ладу близько 600 віртуальних машин, 24 гіпервізори, знищено 800 терабайтів даних, 11 фізичних серверів, 74 разбері для віддаленого моніторингу даних з дата-центру та 12 терабайтів даних з сенсорів, 5 фізичних серверів в офісі та 5 терабайтів даних на них.

Кіберфахівцям ГУР вдалося атакувати групу компаній "Філанко" / Фото надані 24 Каналу

Окрім цього виведено з ладу 3 100 пристроїв комутаційного обладнання, з них 37 сервісних маршрутизаторів, маршрутизаторів ядра і границі мережі. Крім того, кіберфахівці української розвідки "витрусили" гаманці в особистому кабінеті компанії на суму 1 мільйон 300 тисяч доларів США,

– зазначили джерела.

Кадри з камер спостереження ворожих серверів, які вдалося зламати / Фото надані 24 Каналу

Також було здійснено дефейс сайту з продажу "тривожних валізок" для силових структур Росії, а на головній сторінці ресурсу оприлюднено фото знищених російських окупантів в Україні.

До слова, раніше ГУР вдалося здобути секретну документацію про новітній атомний підводний човен Росії "Князь Пожарський". Українські розвідники отримали інформацію з поіменними списками екіпажу, бойовими інструкціями, схемами та інженерною документацією.