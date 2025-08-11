Это крупный поставщик услуг интернета и хостинга, который обеспечивает более 20 тысяч клиентов, в частности "Билайн", МГТС, 24тв и силовые структуры России. Об этом сообщают источники 24 Канала.

Каковы последствия новой кибератаки ГУР в России?

По данным собеседников, в результате этой кибератаки было выведено из строя около 600 виртуальных машин, 24 гипервизора, уничтожено 800 терабайт данных, 11 физических серверов, 74 разбери для удаленного мониторинга данных из дата-центра и 12 терабайт данных с сенсоров, 5 физических серверов в офисе и 5 терабайт данных на них.

Киберспециалистам ГУР удалось атаковать группу компаний "Филанко" / Фото предоставлены 24 Каналу

Кроме этого выведено из строя 3 100 устройств коммутационного оборудования, из них 37 сервисных маршрутизаторов, маршрутизаторов ядра и границы сети. Кроме того, киберспециалисты украинской разведки "вытряхнули" кошельки в личном кабинете компании на сумму 1 миллион 300 тысяч долларов США,

– отметили источники.

Кадры с камер наблюдения вражеских серверов, которые удалось взломать / Фото предоставлены 24 Каналу

Также был осуществлен дефейс сайта по продаже "тревожных чемоданчиков" для силовых структур России, а на главной странице ресурса обнародованы фото уничтоженных российских оккупантов в Украине.

К слову, ранее ГУР удалось получить секретную документацию о новейшей атомной подводной лодке России "Князь Пожарский". Украинские разведчики получили информацию с поименными списками экипажа, боевыми инструкциями, схемами и инженерной документацией.