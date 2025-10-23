Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. Сама ж пані Ольга зазнала поранень, куля пройшла через її щоку.

Що розповіла жителька Званівки, якій вдалося втекти від окупантів?

У селі Званівка, що в Бахмутському районі Донецької області, 20 жовтня окупанти розстріляли чоловіка та його сина. Це була родина пані Ольги, яка бачила вбивство рідних.

Жінка розповіла, що росіяни зайшли до їхнього родинного будинку та запитували, де перебувають українські військові. Погрожували вбити когось з чоловіків, якщо вони не здадуть позиції ЗСУ.

Жінка клялася, що не знає, де живуть військові. Однак окупанти не зважали на це та утримували родину під дулом автоматів до вечора.

Потім вороги пішли, але повернулися за кілька хвилин. Після повернення росіяни вистрелили в людей. 61-річний чоловік Олександр і 37-річий син Олександр загинули одразу.

Ми чотири роки прожили, ракети літали, безпілотники – ніхто з нас поранений не був. Ми думали, що контролюємо ситуацію. Збиралися йти, тому що останні десять днів було пекло. Постійно літали безпілотники, сотнями. Ми від нервового напруження не їли нічого ті десять днів. Ховалися в погребі, думали, що згоримо живцем,

– розповіла Ольга.

Жінка отямилася після того, як окупанти вбили її рідних, взяла ніж та хотіла вбити бодай одного росіянина. Каже, – не боялася зовсім, вийшла та пішла їх шукати. Однак в її частині села на той момент не було вже нікого.

Пізніше Ольга дізналася, що вороги вбили також її молодшого сина, 32-річного Володимира. Вони були вбиті зранку разом із сусідкою та її сином. Їхні тіла окупанти залишили в іншому підвалі.

Ольга вирішила йти з села. Вона близько 12 годин пробула на вулиці під обстрілами та на замінованих полях, але все ж змогла дійти до спокійного місця. Там жінці надали допомогу.

Як розповів завідувач відділення щелепно-лицевої хірургії Олексій, Ольга потрапила до лікарні в Дніпропетровській області 21 жовтня, а наступного дня їй провели операцію.

Попереду на неї чекає ще п’ять операцій. Моральний стан жінки важкий, з нею працюють психологи, щоб допомогти пережити втрату сім'ї,

– пишуть журналісти.

