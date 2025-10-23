Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру та Офіс генпрокурора. Українські правоохоронці продовжують документувати воєнні злочини російських військових.

Що відомо про розстріл цивільних на Донеччині?

За даними слідства, подружжя з двома дітьми переховувалося від обстрілів у підвалі приватного будинку. Коли 20 жовтня молодший син вирушив до сусідів по воду, туди увірвалися окупанти, що вимагали інформацію про українських військових.

Росіяни пішли, не отримавши відповідей, однак згодом один із них повернувся та відкрив вогонь по цивільних з автоматичної зброї. Загарбник вирішив, що люди загинули, а 57-річна потерпіла пізніше отямилася.

Жінка побачила рідних мертвими й кинулася до будинку сусідів, аби знайти молодшого сина. Але в іншому підвалі вона виявила його тіло поруч із розстріляними односельцями – 62-річною жінкою та її 30-річним сином.

Постраждала з вогнепальним пораненням щелепи змогла дістатися підконтрольної Україні території, звідки її доправили до лікарні.

Правоохоронці зафіксували свідчення жінки, розпочавши досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей. Наразі проводять невідкладні слідчі дії для встановлення обставин події та причетних загарбників.

Що відомо про інші воєнні злочини окупантів?