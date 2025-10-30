Ворог обстріляв місто двічі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Слов'янську міську військову адміністрацію.

Що відомо про атаку на Слов'янськ?

Як повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях, близько 10:00 30 жовтня росіяни завдали по Слов'янську два удари. Ворог обстріляв місто з реактивної системи залпового вогню.

Під атаку потрапили дві вулиці у мікрорайоні Лісний. Відомо, що внаслідок обстрілу загинуло троє людей. Також пошкоджено інфраструктуру.

Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки,

– сказав Лях.

