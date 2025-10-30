Враг обстрелял город дважды. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Славянскую городскую военную администрацию.
Смотрите также Россияне убили 7-летнюю девочку во время массированного обстрела Винницкой области
Что известно об атаке на Славянск?
Как сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях, около 10:00 30 октября россияне нанесли по Славянску два удара. Враг обстрелял город из реактивной системы залпового огня.
Под атаку попали две улицы в микрорайоне Лесной. Известно, что в результате обстрела погибли три человека. Также повреждена инфраструктура.
Повреждены многоэтажки, частные дома, котельная, машины,
– сказал Лях.
Последние обстрелы Донецкой области: какие последствия?
Также 30 октября Россия ударила "Искандером" по одному из районов Краматорска. Попадание произошло по открытой местности. Повреждены частные и многоквартирные дома.
23 октября в Краматорске российский дрон убил журналистов Елену Губанову и Евгения Кармазина. Спецкорреспондент Александр Колычев получил ранения и был госпитализирован.
Российские войска ударили по энергетической инфраструктуре в Донецкой области, после чего область 12 октября осталась без света.