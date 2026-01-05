Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госдеп США.
Какое сообщение опубликовал Госдеп?
Официальный русскоязычный и персидский аккаунты Госдепартамента США на фоне масштабной операции в Венесуэле опубликовали лаконичное послание.
Президент Трамп – человек дела. Не знали? Теперь знаете,
– говорится в сообщениях.
Аккаунты также добавили эффектное черно-белое фото Трампа с подписью "Не играйте в игры с президентом Трампом".
Госдеп опубликовал символический снимок / Фото: Госдеп США
Напомним, ранее Государственный департамент США заявил, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. В предыдущем посте отмечалось, что президент Трамп "не допустит угрозы безопасности США в этом полушарии".
Вашингтон опубликовал послание для иранцев / Фото: Госдеп США
Что происходит в Венесуэле?
В ночь со 2 на 3 января Соединенные Штаты нанесли серии ударов по столице Венесуэлы – Каракасу. Целями атаки стали правительственные здания и военные базы Венесуэлы. Впоследствии стало известно, что американские военные задержали президента страны Николаса Мадуро и его жену.
Их обвиняют в наркотерроризме и заговоре с целью импорта кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в заговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.
После задержания Мадуро вице-президент Делси Родригес приняла присягу как временного президента Венесуэлы. Она пообещала "не отдыхать ни минуты", чтобы гарантировать мир и духовный, экономический и социальный покой.