Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госдеп США.

Какое сообщение опубликовал Госдеп?

Официальный русскоязычный и персидский аккаунты Госдепартамента США на фоне масштабной операции в Венесуэле опубликовали лаконичное послание.

Президент Трамп – человек дела. Не знали? Теперь знаете,

– говорится в сообщениях.

Аккаунты также добавили эффектное черно-белое фото Трампа с подписью "Не играйте в игры с президентом Трампом".

Госдеп опубликовал символический снимок / Фото: Госдеп США

Напомним, ранее Государственный департамент США заявил, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. В предыдущем посте отмечалось, что президент Трамп "не допустит угрозы безопасности США в этом полушарии".

Вашингтон опубликовал послание для иранцев / Фото: Госдеп США

Что происходит в Венесуэле?