По данным The New York Times, бывшая советница по вопросам России Фиона Хилл лично отвергла это предложение во время поездки в Москву, пишет 24 Канал.

Смотрите также Путин хотел подло использовать ситуацию в Венесуэле на переговорах, но кое-чего не учел

Какой "бартер" предлагал Путин США?

После противоречивой реакции Москвы на действия США в Венесуэле в начале 2026 года издание опубликовало показания бывшей советницы по вопросам России и Европы в Совете нацбезопасности во время первой администрации Дональда Трампа, Фионы Гилл.

По ее словам, в октябре 2019 года Кремль активно продвигал идею "обмена сферами влияния" через СМИ и своих "комментаторов".

Россияне очень четко давали понять, что хотят заключить какой-то странный бартер между Венесуэлой и Украиной,

– заявила она.

По словам Гилл, суть предложения Москвы заключалась в том, что если США настаивают на контроле над своим регионом влияния (Венесуэлой), они должны признать аналогичное право России в отношении Украины.

"Вы хотите, чтобы мы убрались с вашего двора, но и вы находитесь в нашем дворе в Украине", – экс-советник пересказала формулировку Кремля.

В то же время она подчеркнула, что лично отвергла эту идею во время визита в Москву.

Как Россия отреагировала на операцию США в Венесуэле?

В издании отметили, что после начала обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом, Россия поддержала Венесуэлу, в частности режим президента Николаса Мадуро. Кремль перебросил в страну около 100 военных и новые вооружения.

У МИД России осудили действия США в Венесуэле, отметив, что Вашингтон нарушает международное право. Впрочем, война в Украине, где Трамп пытается продвинуть свой мирный план, для Кремля остается приоритетной задачей. Поэтому Москва стремится найти баланс – избегать уступок по Украине и не ухудшать отношения с Белым домом.

В то же время значительная часть российских чиновников выражают свое удовлетворение действиями Трампа, ведь тот отходит от принципов международного права и решает вопрос силой.

Медведев отметил, что "закон сильнейшего явно сильнее обычной справедливости".