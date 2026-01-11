Какие санкции против Венесуэлы могут отменить США?

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что санкции с нефти Венесуэлы, которую будут продавать, могут быть сняты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В то же время какие именно санкции могут отменить – пока неизвестно. Впрочем министр финансов сейчас работает над тем, чтобы позволить вернуть средства от продажи нефти, хранящихся преимущественно на кораблях, в Венесуэлу.

Замороженные активы Венесуэлы в Специальных правах заимствования (SDR) МВФ могут направить на восстановление экономики страны. Речь идет о почти 5 миллиардах долларов.

В общем Венесуэла имеет около 3,59 миллиарда SDR, а это примерно 4,9 миллиарда долларов. Поэтому США готовы конвертировать эти активы в доллары.

Известно также, что 10 января Дональд Трамп подписал указ, запрещающий судам или кредиторам конфисковывать нефтяные доходы Венесуэлы на счетах Минфина США. Таким образом, эти средства должны помочь стране создать "мир, процветание и стабильность", отмечает президент США.

Дело в том, что санкции США запрещали международным банкам и другим кредиторам сотрудничать с правительством Венесуэлы без лицензии. Финучреждения называли это препятствием для реструктуризации долга на 150 миллиардов долларов, которую считают ключевой для возвращения частного капитала в Венесуэлу.

Интересно! Международный валютный фонд не сотрудничал с Венесуэлой более 20 лет, а последняя официальная оценка экономики была в 2004 году. США сейчас хотят провести встречу по этому вопросу с МВФ и Всемирным банком. Однако в МВФ пока это не комментировали.

Когда американские компании могут вернуться в Венесуэлу?

По словам Бессента, малые частные компании США могут быстро вернуться в нефтяной сектор Венесуэлы. Это может произойти даже несмотря на нежелание нефтяных гигантов, таких как Exxon Mobil. Кстати, венесуэльские активы этой компании национализировали дважды.

Зато нефтяная компания Chevron уже давно работает в стране и продолжит это делать. Министр финансов добавил, что теперь ее присутствие существенно возрастет.

Заметьте! Нефтяной сектор Венесуэлы, который сейчас находится в упадке, мог бы финансировать Экспортно импортный банк США.

Что известно об инвестициях США в Венесуэлу?

Дональд Трамп призвал американские нефтяные компании инвестировать в энергетическую отрасль Венесуэлы. Впрочем бизнес-лидеры США пока довольно осторожны, ведь без юридических и финансовых гарантий такие инвестиции являются рискованными, пишет Financial Times.

Сейчас нефтяные компании требуют четких условий и защиты своих прав для того, чтобы инвестировать. Они должны включать еще и изменения в законодательство и гарантии безопасности активов компаний.

Кроме того, некоторые крупные нефтекомпании отмечают, что Венесуэла не пригодна для инвестиций. Зато другие отмечают, что в стране можно потенциально увеличить производство при оптимальных условиях.

Что случилось у Венесуэлы?