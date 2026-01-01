Какие санкции наложили США против танкеров, связанных с Венесуэлой?

Санкции наложили на такие суда, как Della, Nord Star, Rosalind и Valiant, ограничив их доступ к финансовым и физическим активам, передает 24 Канал со ссылкой Bloomberg.

Интересно, что несмотря на то, что в США есть список судов и компаний, на которые распространяются санкции, нападения на китайские фирмы, ведущие там бизнес, случаются редко.

Интересно! Китай является крупнейшим клиентом экспорта нефти из Венесуэлы, который составляет около 95% доходов Венесуэлы.

В заявлении Минфина США говорится о том, что нефтяные танкеры продолжают обеспечивать финансовые ресурсы, подпитывающие незаконный "наркотеррористический режим Мадуро". Этот режим все чаще зависит от теневого флота судов по всему миру для содействия деятельности.

Какие компании под ограничениями?

К компаниям, попавших под санкции, вошли Corniola Ltd. из Чжэцзяна, Aries Global Investment Ltd. из Гонконга, Krape Myrtle Co и Winky International Ltd, отмечается в The Financial Times.

Такие шаги от США стали частью более широкой стратегии администрации, направленной на подрыв доходов Мадуро от экспорта нефти и ограничения ресурсов, якобы поддерживающих торговлю наркотиками и другие криминальные схемы.

Официально в Венесуэле не предоставили мгновенной реакции на новые санкции, но позиция Вашингтона демонстрирует усиление экономического и финансового давления на правительство Каракаса.

