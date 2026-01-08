Почему в Китае обеспокоены действиями Трампа?

Китайские импортеры нефти боятся, что Вашингтон способен вмешаться в поставки от значительно больших продавцов, в частности Ирана, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Сейчас Китай остается вторым по величине потребителем сырой нефти во всем мире. Однако примерно 20% сырья он покупает у подсанкционных поставщиков, которые попали под ограничения США и других западных стран.

Поэтому, если Трамп после Венесуэлы нанесет удар по Ирану, потоки дешевой подсанкционной нефти в Китай могут резко сократиться. В итоге от этого пострадает экономика страны, а Вашингтон получит еще один рычаг давления на Пекин.

Китайские нефтепереработчики в целом ожидают, что что-то произойдет на Ближнем Востоке. Это заставит компании переходить на более дорогие альтернативные источники сырья,

– объясняет аналитик Kpler Муюй Сюй.

По словам специалистов, если США перекроют импорт дешевой нефти из Ирана, китайская нефтепереработка может пострадать даже, чем от потери венесуэльского сырья. Ведь объемы поставок оттуда значительно больше.

Важно! Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA в начале января прекратила операции по загрузке сырья для ключевых покупателей в Китае. Однако страна продолжает отгружать нефть для американской компании Chevron, пишет Reuters.

Кто крупнейшие продавцы нефти в Китай?

По информации китайской таможни, на сегодня больше всего нефти в Китай поставляет Россия – примерно 20% от всего импорта государства. Также Пекин получает большие объемы сырья еще с двух направлений:

Саудовская Аравия импортирует в страну 14% нефти;

Малайзия – 13% нефти. Именно через последнюю, по мнению аналитиков, Пекин получает подсанкционную нефть из Ирана и Венесуэлы.

Кроме того, с 2020 года Китай стал крупнейшим покупателем нефти из Венесуэлы, после ужесточения санкций США против этой страны. В прошлом году Пекин купил оттуда почти 4% всего морского импорта сырья.

Заметьте! Эксперты говорят, что спрос Китая на нефть замедляется из-за перехода на электромобили и длительного кризиса на рынке недвижимости, но объемы импорта все равно оставляют одними из крупнейших в мире.

Откуда Китай наращивает импорт нефти?