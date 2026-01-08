Чому у Китаї занепокоєні діями Трампа?

Китайські імпортери нафти бояться, що Вашингтон здатен втрутитися у постачання від значно більших продавців, зокрема Ірану, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Гроші отримають США: що відбуватиметься з нафтою з Венесуели насправді

Наразі Китай залишається другим за величиною споживачем сирої нафти в усьому світі. Проте приблизно 20% сировини він купує у підсанкційних постачальників, які потрапили під обмеження США та інших західних країн.

Відтак, якщо Трамп після Венесуели завдасть удару по Ірану, потоки дешевої підсанкційної нафти до Китаю можуть різко скоротитися. У підсумку від цього постраждає економіка країни, а Вашингтон отримає ще один важіль тиску на Пекін.

Китайські нафтопереробники загалом очікують, що щось станеться на Близькому Сході. Це змусить компанії переходити на дорожчі альтернативні джерела сировини,

– пояснює аналітик Kpler Муюй Сюй.

За словами фахівців, якщо США перекриють імпорт дешевої нафти з Ірану, китайська нафтопереробка може постраждати навіть, ніж від втрати венесуельської сировини. Адже обсяги постачань звідти значно більші.

Важливо! Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA на початку січня припинила операції із завантаження сировини для ключових покупців у Китаї. Проте країна продовжує відвантажувати нафту для американської компанії Chevron, пише Reuters.

Хто найбільші продавці нафти до Китаю?

За інформацією китайської митниці, на сьогодні найбільше нафти до Китаю постачає Росія – приблизно 20% від усього імпорту держави. Також Пекін отримує великі обсяги сировини ще з двох напрямків:

Саудівська Аравія імпортує в країну 14% нафти;

Малайзія – 13% нафти. Саме через останню, на думку аналітиків, Пекін отримує підсанкційну нафту з Ірану та Венесуели.

Окрім того, з 2020 року Китай став найбільшим покупцем нафти з Венесуели, після посилення санкцій США проти цієї країни. Минулого року Пекін купив звідти майже 4% усього морського імпорту сировини.

Зауважте! Експерти говорять, що попит Китаю на нафту сповільнюється через перехід на електромобілі та тривалу кризу на ринку нерухомості, але обсяги імпорту все одно залишають одними з найбільших у світі.

Звідки Китай нарощує імпорт нафти?