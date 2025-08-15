Скільки надійшло до бюджету?

Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа, коментуючи нещодавну успішу угоду щодо приватизації "Вінницяпобутхім", інформує 24 Канал.

Дивіться також Власники Varus і Eva купили конфісковане у росіянина підприємство у Вінниці

Вона зауважила, що з початку повномасштабної війни до бюджету надійшло 15,8 мільярдів гривень від приватизації. Водночас у цю суму не увійшли кошти від продажу "Вінницяпобутхім" та інших націоналізованих російських активів.

Довідково. За поясненням Роксолани Підласки, виручка від цих активів зараховується до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії – на відновлення України.

Це дійсно значні суми?

Очільниця комітету зазначила, що ця сума "співставна з прямою бюджетною підтримкою від Франції і більша, ніж ми отримали, наприклад, від Італії чи Нідерландів в 2022-2025".

Відновлення "великої приватизації" збільшило надходження бюджету від продажу державного майна більш як втричі, – наголосила Роксолана Підласка.

Так, за її словами, якщо в 2023 році бюджет отримав 3,2 мільярди гривень, то в 2024 році – ця сума зросла до 9,9 мільярдів гривень.

Які найдорожчі активи?

Найдорожчі обєєкти, які знайшли приватного власника – готель "Україна" (3 мільярди гривень) і ОГХК (3,9 мільярдів гривень).

Також голова комітету зауважила, що бюджет отримує непряму вигоду, як от збільшення податкових надходжень, коли підприємство починає працювати і розвиватись.