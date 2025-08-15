Сколько поступило в бюджет?

Об этом сообщила председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа, комментируя недавнюю успешную сделку по приватизации "Винницапобутхим", информирует 24 Канал.

Она отметила, что с начала полномасштабной войны в бюджет поступило 15,8 миллиардов гривен от приватизации. В то же время в эту сумму не вошли средства от продажи "Винницапобутхим" и других национализированных российских активов.

Справочно. По объяснению Роксоланы Пидласки, выручка от этих активов зачисляется в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии – на восстановление Украины.

Это действительно значительные суммы?

Руководительница комитета отметила, что эта сумма "сопоставима с прямой бюджетной поддержкой от Франции и больше, чем мы получили, например, от Италии или Нидерландов в 2022-2025".

Восстановление "большой приватизации" увеличило поступления бюджета от продажи государственного имущества более чем втрое, – отметила Роксолана Пидласка.

Так, по ее словам, если в 2023 году бюджет получил 3,2 миллиарда гривен, то в 2024 году – эта сумма выросла до 9,9 миллиардов гривен.

Какие самые дорогие активы?

Самые дорогие объекты, которые нашли частного владельца – отель "Украина" (3 миллиарда гривен) и ОГХК (3,9 миллиардов гривен).

Также председатель комитета отметила, что бюджет получает косвенную выгоду, вроде увеличения налоговых поступлений, когда предприятие начинает работать и развиваться.