Государство продало завод "Квант"?
Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ, передает 24 Канал. Аукцион состоялся на электронной площадке "Prozorro.Продажи", где за пакет акций соревновались пять участников.
В результате конкурентной борьбы стоимость объекта выросла в 2,32 раза от стартовой. Самое высокое предложение сделала компания ООО "ДЖЕНЕРАЛ АГРО ТРЕЙД", которая и стала победителем торгов.
Надеемся, что инвестор модернизирует предприятие, обновит производственные мощности и создаст новые рабочие места. А полученные средства пойдут на укрепление экономики и обороноспособности государства,
– прокомментировала результаты торгов исполняющая обязанности председателя ФГИУ Иванна Смачило.
Что надо знать о "Кванте"?
Справочно. АО "Завод "Квант" расположен в Голосеевском районе Киева. Его преимущества – выгодное месторасположение и значительная площадь производственных помещений, что делает объект привлекательным для дальнейшего развития бизнеса.
"Завод "Квант" имеет сложную историю. В 1998 году предприятие было признано банкротом, однако в 2011 году его передали в состав концерна "Укроборонпром". В 2016 году дело о банкротстве было официально закрыто Высшим хозяйственным судом.
Несмотря на попытки реанимировать производство, предприятие длительное время не получало государственного оборонного заказа. В 2018 году "Укринформ" писал о попытках рейдерского захвата завода.
Как и многие другие госпредприятия в сфере ОПК, до начала полномасштабного вторжения "Квант" фактически не осуществлял активной производственной деятельности.
Приватизация: последние новости
Приватизация завода является частью более широкой стратегии правительства и ФГИУ по разгосударствлению неработающих или убыточных активов с потенциалом привлечения инвестора.
Ранее правительство приняло решение о приватизации Одесского припортового завода с начальной ценой 4,5 миллиарда гривен на открытом электронном аукционе.
В бюджет уже поступило 15,8 миллиардов гривен от приватизации, не учитывая продажу "Винницапобутхим" и других национализированных активов.
Крупнейшие объекты, которые были приватизированы – отель "Украина" (3 миллиарда гривен) и ОГХК (3,9 миллиардов гривен).
К слову, винницкий завод "Винницабытхим" за 608 миллионов гривен приобрела компания Afina Group, принадлежащая соучредителям сетей Varus и Eva.