Какие активы проданы?

Первым лотом стал киевский отель "Украина", который после торгов подорожал с 1 миллиарда гривен до более 2,5 миллиардов. Что выставят на торги дальше – и кто может принять участие, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины.

Единственный участник приватизации Объединенной горно-химической компании приобрел ее за 3,9 миллиардов гривен. Среди реализованных активов – два санкционных: газобетонный завод "Аэрок" (почти 1,9 миллиарда гривен) и "Винницабытхим" (более 608 миллионов гривен).

Заметьте. Средства от этих продаж направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Большая приватизация – это действенный механизм преобразования государственных активов в финансовые ресурсы. Она не только обеспечивает значительные поступления в бюджет, но и способствует развитию предприятий, работающих на благо экономики. Успешная приватизация таких знаковых объектов, как гостиница "Украина", Объединенная горно-химическая компания, завод "Аэрок" и "Винницабытхим", доказывает, что эти результаты ощутимы для государства,

– отметила и.о. Председателя Фонда госимущества Иванна Смачило.

Какие новые лоты выставили на продажу?

Сейчас в системе объявлено два новых аукциона общей стартовой ценой почти 4,8 миллиарда гривен – за Одесский припортовый завод и санкционный актив "Мотордеталь-Конотоп". Участие запрещено только для лиц, связанных со страной-агрессором.

Какие последние новости о приватизации?