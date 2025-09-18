Соглашение завершено?

Об этом сообщил Фонд госимущества Украины, передает 24 Канал. Аукцион, что состоялся 13 августа, завершился вдвое выше стартовой цены.

Смотрите также В Украине продают заводы по производству кирпича мощностью 55 миллионов штук в год

В результате государство получило более полумиллиарда гривен, которые уже поступили в бюджет и будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Обязательства нового владельца?

Теперь новый владелец должен придерживаться условий приватизации, в частности:

сохранить основной вид деятельности;

погасить долги предприятия;

не передавать активы лицам, связанным с Россией или Беларусью.

Что это за завод?

Справочно. ЧАО "Винницапобутхим" – производитель косметики и бытовой химии под марками: Вухастик, Sarma, Лотос-М, Макс, Pride, Polar Shine. Предприятие ранее принадлежало российской компании "Невская косметика", но было национализировано из-за санкций.

После начала полномасштабного вторжения России активы передали в управление украинской компании "Крайтекс-Сервис" из группы Afina. Именно они украинизировали бренд "Ушастый нянь" в "Вухастик".

Что известно об аукционе?