Соглашение завершено?
Об этом сообщил Фонд госимущества Украины, передает 24 Канал. Аукцион, что состоялся 13 августа, завершился вдвое выше стартовой цены.
В результате государство получило более полумиллиарда гривен, которые уже поступили в бюджет и будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Обязательства нового владельца?
Теперь новый владелец должен придерживаться условий приватизации, в частности:
- сохранить основной вид деятельности;
- погасить долги предприятия;
- не передавать активы лицам, связанным с Россией или Беларусью.
Что это за завод?
Справочно. ЧАО "Винницапобутхим" – производитель косметики и бытовой химии под марками: Вухастик, Sarma, Лотос-М, Макс, Pride, Polar Shine. Предприятие ранее принадлежало российской компании "Невская косметика", но было национализировано из-за санкций.
После начала полномасштабного вторжения России активы передали в управление украинской компании "Крайтекс-Сервис" из группы Afina. Именно они украинизировали бренд "Ушастый нянь" в "Вухастик".
Что известно об аукционе?
Национализация российских активов является важной инициативой правительства после полномасштабного вторжения России. Сейчас часть таких предприятий государство передало на приватизацию и уже получило значительную выгоду.
608 миллионов гривен – один из крупнейших приватизационных платежей 2025 года на данный момент.
Что касается нового владельца завода, то Afina Group – украинская инвестгруппа, связана с сетью Varus, активно заходит в выкуп ранее арестованных или непрофильных госактивов.