Угоду завершено?

Про це повідомив Фонд держмайна України, передає 24 Канал. Аукціон, що відбувся 13 серпня, завершився вдвічі вищою ціною за стартову.

У результаті держава отримала понад пів мільярда гривень, які вже надійшли до бюджету та будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Зобов'язання нового власника?

Тепер новий власник має дотримуватись умов приватизації, зокрема:

зберегти основний вид діяльності;

погасити борги підприємства;

не передавати активи особам, пов'язаним із Росією чи Білоруссю.

Що це за завод?

Довідково. ПрАТ "Вінницяпобутхім" – виробник косметики та побутової хімії під марками: Вухастик, Sarma, Лотос-М, Макс, Pride, Polar Shine. Підприємство раніше належало російській компанії "Невская косметика", але було націоналізоване через санкції.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії активи передали в управління українській компанії "Крайтекс-Сервіс" з групи Afina. Саме вони українізували бренд "Ушастый нянь" у "Вухастик".

Що відомо про аукціон?