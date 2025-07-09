Майже 1 мільярд надходжень

Загальний економічний ефект перевищив 977 мільйонів гривень, повідомили у Фонді державного майна України, передає 24 Канал.

Дивіться також Надходження до місцевих бюджетів зросли майже на 18% – з яких податків прийшли мільярди

Зазначають, що 236 успішних приватизаційних аукціонів, проведених у першому півріччі, свідчать про високий рівень прозорості та конкуренції. У торгах взяли участь 1 946 учасників, в середньому – 7 на один аукціон.

"Конкурентна боротьба на торгах призвела до зростання вартості об'єктів майже в чотири рази від стартової ціни", – уточнили у ФДМУ.

До слова, у другій половині року фонд планує зберегти темпи приватизації й продовжити виставляти об'єкти на прозорі онлайн-аукціони. Зокрема, 13 серпня заплановано торги з продажу 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Також раніше у Фонді звітували, що за перше півріччя 2025 року вдалось залучити рекордні 5 176,59 мільйони гривень.