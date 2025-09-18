Що відомо про заводи?

Вартість об'єктів – 16 мільйонів доларів. Про це повідомляє Inventure.com.ua, передає 24 Канал.

Перший завод розташований у Житомирському районі та здатен виробляти до 32 мільйони одиниць умовної цегли на рік. У штаті підприємства – 146 працівників.

Другий завод, який розташований у Ніжинському районі Чернігівської області, має річну потужність 23 мільйони одиниць продукції. З лютого 2025 року він тимчасово не працює, але планується відновлення виробництва найближчим часом. У штаті – 112 співробітників.

Інші об'єкти для продажу?

Окрім цих двох об'єктів, на ринку є й інші пропозиції. Наприклад, діючий цегельний завод у селі Райгород на Черкащині, який випускає 3,5 мільйони цегли щороку, продається за 650 тисяч доларів. Його основні клієнти – забудовники з Київської та Черкаської областей.

Скільки приніс у бюджет продаж держмайна?