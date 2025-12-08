Як і чому падають акції OpenAI?

Настрої щодо компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, змінюються, і все зосереджено на двох компаніях: OpenAI падає, а Alphabet Inc. зростає, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також "Легенди" йдуть: чи вдасться замінити керівників JPMorgan, Apple та легендарного Баффета

Розробник ChatGPT, OpenAI, більше не вважається передовим у сфері технологій штучного інтелекту та зіштовхується з питаннями щодо своєї низької прибутковості. Компанії потрібне швидке зростання, аби покрити свої величезні витрати.

Тим часом, материнська компанія Google, Alphabet, стає конкурентом в усіх сферах торгівлі штучним інтелектом.

OpenAI був "золотою дитиною" на початку цього року, а на Alphabet дивилися зовсім по-іншому. Зараз настрої щодо OpenAI набагато стриманіші,

– сказав Бретт Юінг, експерт First Franklin Financial Services.

В результаті, акції компаній, що знаходяться в орбіті OpenAI – головним чином Oracle, CoreWeave та Advanced Micro Devices, а також Microsoft, Nvidia та SoftBank, – зазнають сильного тиску з боку продавців. Тим часом, імпульс Alphabet підвищує ціну не лише його акцій, але й акцій тих компаній, з якими він пов'язаний, таких як Broadcom, Lumentum Holdings, Celestica та TTM Technologies.

Alphabet стрімко розвивається та росте в ціні

У вересні 2025 року стало відомо, що Alphabet стала четвертою компанією з капіталізацією у 3 трильйони доларів, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

Позначка в 3 трильйони доларів сягнула приблизно через 20 років після IPO Google та трохи більше ніж через 10 років після створення Alphabet як холдингової компанії, головною дочірньою компанією якої є Google.

Акції значно зросли на початку вересня після рішення судді щодо антимонопольного законодавства, покарання якого виявилися менш суворим, ніж побоювалися акціонери.

Міністерство юстиції США хотіло, щоб Google був змушений позбутися свого браузера Chrome. Проте суддя вирішив не застосовувати найсуворіші наслідки, запропоновані Міністерством юстиції, що призвело до рекордного зростання акцій.

Новини світових компаній