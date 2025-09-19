Які активи продано?

Першим лотом став київський готель "Україна", який після торгів подорожчав із 1 мільярда гривень до понад 2,5 мільярдів. Що виставлять на торги далі – і хто може взяти участь, розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд державного майна України.

Єдиний учасник приватизації Об'єднаної гірничо-хімічної компанії придбав її за 3,9 мільярдів гривень. Серед реалізованих активів – два санкційні: газобетонний завод "Аерок" (майже 1,9 мільярда гривень) і "Вінницяпобутхім" (понад 608 мільйонів гривень).

Зауважте. Кошти від цих продажів спрямовано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Велика приватизація – це дієвий механізм перетворення державних активів на фінансові ресурси. Вона не лише забезпечує значні надходження до бюджету, але й сприяє розвитку підприємств, що працюватимуть на благо економіки. Успішна приватизація таких знакових об'єктів, як готель "Україна", Об'єднана гірничо-хімічна компанія, завод "Аерок" та "Вінницяпобутхім", доводить, що ці результати відчутні для держави,

– зазначила в.о. Голови Фонду держмайна Іванна Смачило.

Які нові лоти виставли на продаж?

Наразі у системі оголошено два нові аукціони загальною стартовою ціною майже 4,8 мільярда гривень – за Одеський припортовий завод і санкційний актив "Мотордеталь-Конотоп". Участь заборонена лише для осіб, пов'язаних із країною-агресором.

Які останні новини про приватизацію?