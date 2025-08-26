Відповідне рішення ухвалили 26 серпня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.
Що відомо про діяльність Одеського припортового заводу?
Свириденко повідомила, що державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 мільярда гривень.
До повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Одеський припортовий завод виробляв аміак і карбамід, а також експортував добрива.
Але опісля основне виробництво було зупинене.
Увесь цей час завод працював частково. Він, зокрема, забезпечував киснем і азотом критичні потреби та виконував функції портового хабу.
Підприємство має відновити повноцінну роботу. Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій. Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив,
– сказала Юлія Свириденко.
Ініціатива "Велика приватизація": останні новини
- Завдяки ініціативі "Велика приватизація" та приватизації націоналізованих активів вдалося значно поповнити держбюджет і перекрити його дефіцит. Зазначається, що це принесло Україні більше коштів, аніж деякі країни-партнери.
- З лютого 2022 року до держбюджету надійшло 15,8 мільярда гривень від приватизації. І це – окрім коштів від продажу "Вінницяпобутхім" та інших націоналізованих російських активів.
- Найдорожчими об'єктами, які потрапили під приватизацію, є готель "Україна" (3 мільярди гривень) та ОГХК (3,9 мільярда гривень).