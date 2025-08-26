Відповідне рішення ухвалили 26 серпня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

Що відомо про діяльність Одеського припортового заводу?

Свириденко повідомила, що державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 мільярда гривень.

До повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Одеський припортовий завод виробляв аміак і карбамід, а також експортував добрива.

Але опісля основне виробництво було зупинене.

Увесь цей час завод працював частково. Він, зокрема, забезпечував киснем і азотом критичні потреби та виконував функції портового хабу.

Підприємство має відновити повноцінну роботу. Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій. Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив,

– сказала Юлія Свириденко.

