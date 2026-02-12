Що відомо про дозволи на експорт зброї?

Контрольований експорт озброєння відкриває шлях до нових безпекових альянсів та розширення міжнародного партнерства, розповів секретар РНБО Рустем Умєров.

Дивіться також Аточний крейсер "Адмірал Нахимов" за 5 мільярдів доларів став безпорадним через українські дрони

Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю відновила роботу і вперше за 8 місяців провела засідання. Завдяки цьому українські підприємства отримали перші дозволи на експорт зброї.

Сьогодні виробничі спроможності українського ОПК перевищують 55 мільярдів доларів. У сферах БпЛА, РЕБ і розвідки наші можливості вже більші, ніж обсяги внутрішніх закупівель. Координований експорт дозволяє залучати інвестиції, масштабувати виробництво та запускати нові технології для української армії,

– розповів Умєров.

Куди і яку зброю експортуватиме Україна?