Про це 24 Каналу розповіла виконавча директорка об'єднання приватних виробників озброєння "Технологічні сили України" Катерина Михалко. За її словами, потреби в українській зброї активізувалися після того, як Росія атакувала європейські країни своїми дронами.

Чого потребує Європа?

Як наголосила Михалко, ворожі дрони фіксували у Польщі, Литві і навіть в Данії, яка розташована порівняно далеко від Росії. Тому в ЄС роблять запит на антидронові технології.

Їм потрібні дрони-перехоплювачі. Та й загалом будь-які технології, які можуть дешево збивати російські "Шахеди". Також потрібні РЕБи, РЕРи – установки, які можуть виявити та глушити ворожі дрони,

– розповіла Михалко.

Окрім цього, країни Балтії відчувають загрозу фізичного вторгнення з боку Росії. Тому їх зацікавили FPV-дрони, за допомогою яких можна знищувати ворога в разі потреби. Також Європа запитує про українські роботизовані технології.

Зверніть увагу! Минулого року "Технологічні сили України" запустили проєкт "Лічильник зброї". Вони підрахували, скільки зброї могли виробити виробники, якби в Україні дозволили експорт. За 2024 рік ця цифра становить 1 мільйон 720 тисяч дронів та РЕБів.

Експорт зброї з України: коротко