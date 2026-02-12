Что известно о разрешениях на экспорт оружия?

Контролируемый экспорт вооружения открывает путь к новым безопасностным альянсам и расширению международного партнерства, рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров.

Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля возобновила работу и впервые за 8 месяцев провела заседание. Благодаря этому украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт оружия.

Сегодня производственные возможности украинского ОПК превышают 55 миллиардов долларов. В сферах БпЛА, РЭБ и разведки наши возможности уже больше, чем объемы внутренних закупок. Координированный экспорт позволяет привлекать инвестиции, масштабировать производство и запускать новые технологии для украинской армии,

– рассказал Умеров.

Куда и какое оружие будет экспортировать Украина?