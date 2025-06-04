Никита Ломакин стал еще одним артистом, пополнившим ряды Сил обороны. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

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Певец объяснил, почему перестал выступать, петь и исчез так надолго. По словам артиста, его мобилизовали.

Меня мобилизовали достаточно жестко как и многих мужчин нашей страны. С первого дня своей мобилизации я не имел ни сил, ни возможности все рассказать, был разочарован в человечности и мире после услышанного и увиденного. Теперь я наблюдаю изнутри, что война натворила в душах и мыслях людей,

– написал Никита Ломакин.

Ломакин признался, что ситуация, которая с ним случилась, едва его не сломала. Однако он добавил, что держится и "не теряет уважение к человеческой душе. Певец также отметил, что будет продолжать писать песни.

"Я знаю, что мою любовь к миру услышат только тогда, когда узнают что я выдержал, и при этом оставил свои чистые намерения к каждому ближнему. Так что, я живой, буду стараться иногда писать свои трансформационные мысли. И писать в блокноте песни", – добавил исполнитель.



Никита Ломакин / Фото из инстаграма Никиты Ломакина

В комментариях Никиту Ломакина поддержали звездные коллеги и друзья: Анна Тринчер, Леся Никитюк, Влад Дарвин, Мария Бурмака и многие другие.

Добавим, ранее о своей службе подробнее рассказал Виталий Козловский. Певец служил в бригаде Национальной гвардии "Рубеж", затем в Национальном президентском оркестре. Сейчас он занимается патронатной деятельностью в составе 22-й механизированной бригады.

Кто такой Никита Ломакин

Никита Ломакин родился в Симферополе. В 2013 году он стал участником шоу "Х-Фактор", что принесло ему первую популярность. В 2017 году выступил в дуэте с Тиной Кароль на украинской музыкальной премии M1 Music Awards.

В 2019 году Ломакин презентовал дебютный альбом, а затем выступил с первым сольным концертом.

В следующем году певец принял участие в "Голосе страны" и был в команде Тины Кароль. Впоследствии выпустил второй альбом.

