Шоумен впервые рассказал, что об этом думает. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Константин отметил, что решение сына присоединиться к ВСУ было взвешенным и давно обдуманным.

Это вызревало несколько лет. Просто от этого никуда не деться, пока Россия остается в своем нынешнем агрессивном состоянии. Воевать будут все,

– заявил Грубич.

Рассказывая о своих эмоциях, шоумен признался, что, как и каждый отец, больше всего хочет одного – чтобы сын остался живым.

В такое сложное время никто из нас ни от чего не застрахован. Нам с женой очень трудно – переживаем так же как десятки тысяч других украинских родителей,

– объяснил Константин.

Для справки! У Константина Грубича трое детей – две дочери, Владислава и Ольга, и сын Ярослав. К сожалению, в 2014 году семья пережила трагедию: Ольга погибла в результате ДТП, когда возвращалась домой. Водитель с места аварии скрылся, и виновника до сих пор не нашли.

Заметим, недавно о мобилизации сообщил и певец Никита Ломакин – участник шоу "Х-Фактор". Он опубликовал фото в военной форме и подтвердил, что также присоединился к ВСУ.