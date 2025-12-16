Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Утро в большом городе". Журналистка пообщалась с сыном Дмитрия Коляденко на церемонии награждения премии Megogo Music Awards 2025.

Приглашение к преподаванию в Новопечерке (вероятно, речь идет о Новопечерской школе – 24 Канал) для меня было открытием и радостью, но до этого я читал лекции в университете культуры, в Шевченко, который закончил – немного по другому направлению, потому что я журналист,

– рассказал Филипп Коляденко.

Для справки! Музыкант говорит о Киевском университете культуры и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Филипп Коляденко в проекте "Утро в большом городе": смотрите видео онлайн

