Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Ранок у великому місті". Журналістка поспілкувалася з сином Дмитра Коляденка на церемонії нагородження премії Megogo Music Awards 2025.

Запрошення до викладання в Новопечерку (ймовірно, йдеться про Новопечерську школу – 24 Канал) для мене було відкриттям і радістю, але до цього я читав лекції в університеті культури, у Шевченка, який закінчив – трішки за іншим направленням, тому що я журналіст,

– розповів Пилип Коляденко.

Для довідки! Музикант говорить про Київський університет культури та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Пилип Коляденко у проєкті "Ранок у великому місті": дивіться відео онлайн

Коротко про Пилипа Коляденка