Про це на своїй сторінці у Threads повідомив квитковий оператор concert_ua.
Закохана пара вийшла на сцену. Хлопець став на одне коліно та попросив руки й серця у своєї обраниці. Дівчина сказала омріяне "так", а глядачі у залі вибухнули оплесками.
Я тебе дуже люблю. І тепер у мене важливе питання до тебе: скажи, будь ласка, чи готова ти вийти за мене заміж та розділити зі мною все наше життя?,
– звернувся хлопець до коханої.
Phil It – це творчий проєкт, який у 2022 році створив син Дмитра та Олени Коляденко – Пилип, який, крім того, є учасником гурту KADNAY.
Я створив його саме під впливом війни – взяв гітару і почав писати те, про що завжди боявся говорити вголос. Коли, як не зараз?,
– розповідав він в інтерв'ю Vogue.
Разом із Пилипом на сцені виступає київська піаністка Емілія Шепель – випускниця кафедри фортепіанної музики Київської академії імені Глієра і давня подруга музиканта.
У МЦКМ Phil It презентували альбом "Паміна". Також вони виконали легендарну пісню "Безсоння", слова до якої написав український поет Юрій Рибчинський.
Хто ще нещодавно освідчився на концерті?
Раніше учасники львівського муніципального хору "Гомін" заручилися просто під час концерту у Нью-Йорку.
Петро Балушка освідчився Інні Торбич після виконання пісні "Очі волошкові". Дівчина сказала "так".
Петро подарував коханій каблучку та великий букет квітів.