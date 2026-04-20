Про це хор "Гомін" повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Днями хор "Гомін" виступив у Нью-Йорку. Закохані танцювали, коли інші учасники колективу виконували пісню "Очі волошкові". Згодом до Петра підійшов Вадим Яценко та, ймовірно, дав йому коробку з каблучкою.

Петро став на одне коліно та запитав в Інни, чи вийде вона за нього заміж. Дівчина сказала "так". Учасники хору "Гомін" та публіка у залі відреагували на освідчення гучними оплесками та вигуками. Після цього Балушка подарував Торбич великий букет квітів, і вони поцілувалися.

Реакція мережі

У коментарях під дописом користувачі вітають Петра та Інну з заручинами:

"У Нью-Йорка мільйони історій, але цього вечора там народилася історія Петра та Інни. Нью-Йорк подарував їм вечір, який вони пам'ятатимуть усе життя",

"Ну, все! Плачу. Будьте щасливі".

"Як це красиво! Мої найщиріші вітання".

"Це так надзвичайно! Кохайте одне одного, щастя вам!

Люди вітають Петра та Інну / Скриншоти з інстаграму

Для довідки! Хор "Гомін" розпочав великий тур США та Канадою, в рамках якого дасть близько двох десятків концертів, про це нещодавно повідомили у Львівській міській раді.

