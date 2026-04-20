Про це хор "Гомін" повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
Не пропустіть Українська пісня пролунає за океаном: хор "Гомін" вперше вирушив у тур Північною Америкою
Днями хор "Гомін" виступив у Нью-Йорку. Закохані танцювали, коли інші учасники колективу виконували пісню "Очі волошкові". Згодом до Петра підійшов Вадим Яценко та, ймовірно, дав йому коробку з каблучкою.
Петро став на одне коліно та запитав в Інни, чи вийде вона за нього заміж. Дівчина сказала "так". Учасники хору "Гомін" та публіка у залі відреагували на освідчення гучними оплесками та вигуками. Після цього Балушка подарував Торбич великий букет квітів, і вони поцілувалися.
Реакція мережі
У коментарях під дописом користувачі вітають Петра та Інну з заручинами:
- "У Нью-Йорка мільйони історій, але цього вечора там народилася історія Петра та Інни. Нью-Йорк подарував їм вечір, який вони пам'ятатимуть усе життя",
- "Ну, все! Плачу. Будьте щасливі".
- "Як це красиво! Мої найщиріші вітання".
- "Це так надзвичайно! Кохайте одне одного, щастя вам!
Люди вітають Петра та Інну / Скриншоти з інстаграму
Для довідки! Хор "Гомін" розпочав великий тур США та Канадою, в рамках якого дасть близько двох десятків концертів, про це нещодавно повідомили у Львівській міській раді.
Що відомо про хор "Гомін"?
Хор "Гомін" заснували у 1988 році при обласному відділені Музичного товариства України. Колектив виступає як в Україні, так і за кордоном, популяризуючи українську хорову музику.
З 2023 року хор входить до складу Львівського органного залу. Головним диригентом і художнім керівником колективу є Вадим Яценко.
Всеукраїнська популярність прийшла до "Гомону" влітку 2025 року, коли артисти переспівали пісню Степана Гіги "Цей сон". Відео з акапельним виконанням композиції завірусилося у мережі.
Концерти хору збирають аншлаги в Україні, Європі та США.