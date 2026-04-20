Про це хор "Гомін" повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Не пропустіть Українська пісня пролунає за океаном: хор "Гомін" вперше вирушив у тур Північною Америкою

Днями хор "Гомін" виступив у Нью-Йорку. Закохані танцювали, коли інші учасники колективу виконували пісню "Очі волошкові". Згодом до Петра підійшов Вадим Яценко та, ймовірно, дав йому коробку з каблучкою.

Петро став на одне коліно та запитав в Інни, чи вийде вона за нього заміж. Дівчина сказала "так". Учасники хору "Гомін" та публіка у залі відреагували на освідчення гучними оплесками та вигуками. Після цього Балушка подарував Торбич великий букет квітів, і вони поцілувалися.

Реакція мережі

У коментарях під дописом користувачі вітають Петра та Інну з заручинами:

  • "У Нью-Йорка мільйони історій, але цього вечора там народилася історія Петра та Інни. Нью-Йорк подарував їм вечір, який вони пам'ятатимуть усе життя",
  • "Ну, все! Плачу. Будьте щасливі".
  • "Як це красиво! Мої найщиріші вітання".
  • "Це так надзвичайно! Кохайте одне одного, щастя вам!

Люди вітають Петра та Інну / Скриншоти з інстаграму

Для довідки! Хор "Гомін" розпочав великий тур США та Канадою, в рамках якого дасть близько двох десятків концертів, про це нещодавно повідомили у Львівській міській раді.

Що відомо про хор "Гомін"?

  • Хор "Гомін" заснували у 1988 році при обласному відділені Музичного товариства України. Колектив виступає як в Україні, так і за кордоном, популяризуючи українську хорову музику.

  • З 2023 року хор входить до складу Львівського органного залу. Головним диригентом і художнім керівником колективу є Вадим Яценко.

  • Всеукраїнська популярність прийшла до "Гомону" влітку 2025 року, коли артисти переспівали пісню Степана Гіги "Цей сон". Відео з акапельним виконанням композиції завірусилося у мережі.

  • Концерти хору збирають аншлаги в Україні, Європі та США.