Об этом хор "Гомін" сообщил на своей странице в инстаграме.

На днях хор "Гомін" выступил в Нью-Йорке. Влюбленные танцевали, когда другие участники коллектива исполняли песню "Очі волошкові". Впоследствии к Петру подошел Вадим Яценко и, вероятно, дал ему коробку с кольцом.

Петр стал на одно колено и спросил у Инны, выйдет ли она за него замуж. Девушка сказала "да". Участники хора "Гомін" и публика в зале отреагировали на признание громкими аплодисментами и возгласами. После этого Балушка подарил Торбич большой букет цветов, и они поцеловались.

Реакция сети

В комментариях под заметкой пользователи поздравляют Петра и Инну с помолвкой:

"У Нью-Йорка миллионы историй, но в этот вечер там родилась история Петра и Инны. Нью-Йорк подарил им вечер, который они будут помнить всю жизнь",

"Ну, все! Плачу. Будьте счастливы".

"Как это красиво! Мои самые искренние поздравления".

"Это так необыкновенно! Любите друг друга, счастья вам!

Люди поздравляют Петра и Инну / Скриншоты из инстаграма

Для справки! Хор "Гомін" начал большой тур по США и Канаде, в рамках которого даст около двух десятков концертов, об этом недавно сообщили во Львовском городском совете.

Что известно о хоре "Гомін"?