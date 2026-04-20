Об этом хор "Гомін" сообщил на своей странице в инстаграме.
На днях хор "Гомін" выступил в Нью-Йорке. Влюбленные танцевали, когда другие участники коллектива исполняли песню "Очі волошкові". Впоследствии к Петру подошел Вадим Яценко и, вероятно, дал ему коробку с кольцом.
Петр стал на одно колено и спросил у Инны, выйдет ли она за него замуж. Девушка сказала "да". Участники хора "Гомін" и публика в зале отреагировали на признание громкими аплодисментами и возгласами. После этого Балушка подарил Торбич большой букет цветов, и они поцеловались.
Реакция сети
В комментариях под заметкой пользователи поздравляют Петра и Инну с помолвкой:
- "У Нью-Йорка миллионы историй, но в этот вечер там родилась история Петра и Инны. Нью-Йорк подарил им вечер, который они будут помнить всю жизнь",
- "Ну, все! Плачу. Будьте счастливы".
- "Как это красиво! Мои самые искренние поздравления".
- "Это так необыкновенно! Любите друг друга, счастья вам!
Люди поздравляют Петра и Инну / Скриншоты из инстаграма
Для справки! Хор "Гомін" начал большой тур по США и Канаде, в рамках которого даст около двух десятков концертов, об этом недавно сообщили во Львовском городском совете.
Что известно о хоре "Гомін"?
Хор "Гомін" основали в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины. Коллектив выступает как в Украине, так и за рубежом, популяризируя украинскую хоровую музыку.
С 2023 года хор входит в состав Львовского органного зала. Главным дирижером и художественным руководителем коллектива является Вадим Яценко.
Всеукраинская известность пришла к "Гомону" летом 2025 года, когда артисты перепели песню Степана Гиги "Этот сон". Видео с акапельным исполнением композиции завирусилось в сети.
Концерты хора собирают аншлаги в Украине, Европе и США.