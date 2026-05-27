В своем инстаграме команда поделилась итогами гастролей и рассказала, сколько удалось собрать для украинской армии.

Последние месяцы "Гомон" выступал в городах Северной Америки – в частности в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго и Торонто, а также в ряде европейских городов, среди которых Варшава, Прага и Вена.

В результате тура удалось собрать 11 418 966 гривен. Эти средства хор "Гомон" вместе с Львовским органным залом и ТЕАТР ОРГ передают на нужды Сил обороны Украины. В ближайшее время команда обещает подробнее рассказать, как именно будет использовано собранную сумму.

Музыканты поблагодарили слушателей в разных странах, которые посещали концерты, площадки, принимавшие выступления, и партнеров, которые помогли организовать тур.

Как хор "Гомон" помогает ВСУ?

Только за 2025 год музыканты собрали более 20 миллионов гривен в поддержку Сил обороны Украины. Средства удалось привлечь во время выступлений в Украине и за рубежом.

Одним из крупнейших проектов стал сбор "Народный гомон". Его цель – приобрести 50 автомобилей для 50 военных подразделений, которые защищают Украину. Первую партию из 25 авто передали 20 октября 2025 года в Луцке, а вторую – 27 января 2026 года во Львове.

Кроме этого, хор также передал украинским военным 115 дронов для разведки и боевых задач.

Еще одним важным направлением стала инициатива "Сохранение жизни", в рамках которой собрали 6 миллионов гривен на переоборудование микроавтобусов в медицинские эвакуационные автомобили.

Также было передано 1 миллион гривен на "Единозбир" – совместный проект 412-й бригады Nemesis, Всемирного Конгресса Украинцев и Фонда Сергея Притулы.