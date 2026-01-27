Об этом сообщили на сайте Львовского городского совета. Передача автомобилей состоялась на Площади Рынок во Львове.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко поблагодарил хор "Гомін" за помощь украинским военным и за популяризацию украинской музыки в мире.

Наш муниципальный хор "Гомін" – это гордость не только Львова, но и всей Украины. Во время каждого концерта коллектив продолжает помогать Вооруженным Силам, объединяя вокруг этой цели сотни неравнодушных людей. Сегодня мы видим реальный результат совместного доброго труда – художников и зрителей. Это не только большое эмоциональное удовольствие от музыки, но и конкретная помощь нашим военным,

– сказал Москаленко.

Закупкой, ремонтом и доставкой авто на фронт занимаются благотворительный фонд "Добромобиль" и общественная организация "Объединение Активист". Соучредитель и руководитель компании TEATR.org.ua Назар Грищук подчеркнул, что автомобили доставят к защитникам и защитницам как можно быстрее.

Запросов значительно больше, чем можем покрыть сейчас, поэтому мы постоянно генерируем новые сборы и идеи, чтобы помогать еще эффективнее. Часть автомобилей сразу отправляется на фронт, а часть – на доукомплектование, ремонт и подготовку. Важно, что как только техника готова – военные сразу ее забирают и начинают использовать. Мы надеемся, что машины будут служить долго и надежно,

– отметил он.

Хор "Гомін" передал еще 25 автомобилей на фронт: смотрите видео онлайн

Художественный руководитель хора "Гомін" Вадим Яценко поделился, что первой миссией коллектива является популяризация украинской музыки, однако сейчас важнее поддерживать нашу армию.

Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой галицкой бригады Андрей Татаренко отметил, что машины на войне – это расходный материал, но без них выполнять боевые задачи невозможно.

Сейчас самое важное – это понимать реалии войны, а сейчас она во многом является войной дронов. Для наших военных критически важно иметь возможность быстро и безопасно добраться до позиций противника. Именно поэтому машины, квадроциклы и другой транспорт сегодня необходимы на фронте. Дорога к позициям – ключевая, и транспорт в этом играет решающую роль,

– рассказал защитник.

Хор "Гомін" передал еще 25 автомобилей на фронт / фото ЛГС

Когда передали первую партию автомобилей?