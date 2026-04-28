Об этом на своей странице в Threads сообщил билетный оператор concert_ua.
Влюбленная пара вышла на сцену. Парень стал на одно колено и попросил руки и сердца у своей избранницы. Девушка сказала заветное "да", а зрители в зале взорвались аплодисментами.
Я тебя очень люблю. И теперь у меня важный вопрос к тебе: скажи, пожалуйста, готова ли ты выйти за меня замуж и разделить со мной всю нашу жизнь?,
– обратился парень к любимой.
Phil It – это творческий проект, который в 2022 году создал сын Дмитрия и Елены Коляденко – Филипп, который, кроме того, является участником группы KADNAY.
Я создал его именно под влиянием войны – взял гитару и начал писать то, о чем всегда боялся говорить вслух. Когда, как не сейчас?,
– рассказывал он в интервью Vogue.
Вместе с Филиппом на сцене выступает киевская пианистка Эмилия Шепель – выпускница кафедры фортепианной музыки Киевской академии имени Глиэра и давняя подруга музыканта.
В МЦКИ Phil It презентовали альбом "Памина". Также они исполнили легендарную песню "Бессонница", слова к которой написал украинский поэт Юрий Рыбчинский.
Ранее участники львовского муниципального хора "Гомін" обручились прямо во время концерта в Нью-Йорке.
Петр Балушка сделал предложение Инне Торбич после исполнения песни "Очі волошкові". Девушка сказала "да".
Петр подарил любимой кольцо и большой букет цветов.